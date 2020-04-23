"Самый большой провал в истории Барселоны": Чигринский оказался в неприятной компании

Каталонские СМИ продолжают уничтожать Филиппе Коутиньо, который с треском провалился на Камп Ноу.

Бразильский полузащитник получил очередную порцию критики от одного из редакторов Diario SPORT Луиса Маскаро. Авторитетный журналист назвал Коутиньо крупнейшим трансферным провалом "блаугранас". Правда, медийник не оставил без внимания украинца с россиянином.

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"История Барселоны полна катастрофическими приобретениями: Клео, Ромерито, Дуглас, Вермален, Просинечки, Корнеев, Богард, Чигринский, Кейрисон или Энрике. Конечно, было много других провалов, но трансфер Коутинью занимает особое место. Прежде всего, с учетом стоимости – 160 млн евро .

Коутиньо разочаровал больше всех, ведь на него возлагались огромные надежды. Те, кто величал его наследником Иньесты, очень разочаровались. Это сравнение – далеко от реальности, фикция. Барселона оказалась для бразильца слишком большой.

В условиях такой масштабной катастрофы не остается другого выбора, как продать его или повторить аренду. Нужно делать все, чтобы вернуть хотя бы часть денег", – отмечает автор.

Коутиньо перебрался в Барселону из Ливерпуля в январе 2018-го, но за полтора сезона на Камп Ноу не сумел стать своим. Бразилец сыграл 76 матчей и забил 21 гол, после чего был отправлен в Баварию на правах аренды. Сейчас в его услугах заинтересованы клубы АПЛ.

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