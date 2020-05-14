Чигринський може змінити своє рішення щодо відходу з АЕКа – захиснику пропонують новий контракт

АЕК сподівається втримати свого українського легіонера Дмитра Чигринського.

Грецький клуб готує 33-річному центрбеку пропозицію щодо продовження контракту, інформує Gazzetta.gr.

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Чинна угода Чигринського закінчується 30 червня, раніше повідомлялося, що ветеран не буде її продовжувати. Втім, довіра головного тренера АЕКа Массімо Каррери та імовірні складнощі з пошуком нового місця роботи могли змінити рішення екс-гравця Шахтаря. Грецький гранд збирається незабаром розпочати переговори, щоб таки домовитися з оборонцем.

Нагадаємо, Чигринський виступає за АЕК з липня 2016-го. В активі Дмитра 3 голи і 2 результативні передачі в 93 матчах за грецький клуб, зокрема 1 забитий м'яч у 17 зустрічах поточного сезону.

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