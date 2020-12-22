Итальянский специалист Массимо Каррера смог проработать чуть больше года в чемпионате Греции.

АЕК на своем официальном сайте объявил об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера клуба.

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Итальянский специалист возглавил "орлов" 14 декабря 2019-го. За это время АЕК провел 50 матчей, в которых одержал 27 побед, 12 ничейных исходов, а также 11 раз проиграл. О преемнике Карреры пока не сообщается.

Напомним, за АЕК выступают сразу два украинца – Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский. После 12-ти туров чемпионата Греции АЕК расположился на 4-й строчке.

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