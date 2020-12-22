Італійський фахівець Массімо Каррера зміг пропрацювати трохи більше року у чемпіонаті Греції.

АЕК на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Массімо Каррери з посади головного тренера клубу.

Чигринський допоміг АЕКу вирвати нічию у матчі з середняком – Шахов вийшов по перерві і заробив вилучення

Італійський фахівець очолив "орлів" 14 грудня 2019-го. За цей час АЕК провів 50 матчів, в яких здобув 27 перемог, 12 нічийних результатів, а також 11 разів програв. Про наступника Каррери поки не повідомляється.

Нагадаємо, за АЕК виступають одразу двоє українців – Євген Шахов та Дмитро Чигринський. Після 12-ти турів чемпіонату Греції АЕК розташувався на 4-й сходинці.

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