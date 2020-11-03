Українець залікував травму біцепса і вже відновив тренування у загальній групі. Таким чином Чигринський, який пропустив матчі проти Яніни в чемпіонаті та Лестера в ЛЄ, готовий зіграти проти Зорі, повідомляє Gazzetta.gr.

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За інформацією видання, на цьому кадрові проблеми греків не вичерпалися. Зазначається, що один із лідерів команди Андре Сімоеш лише за день до матчу почне тренувати, тому може не встигнути набрати необхідні кондиції. А от Леві Гарсія повністю відновиться вже після поєдинку проти луганців.

Нагадаємо, матч третього туру групового етапу Ліги Європи Зоря – АЕК відбудеться у четвер, 5 листопада. Стартовий свисток на запорізькому Метеорі прозвучить о 22:00.

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