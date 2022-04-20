В среду, 20 апреля, киевское Динамо проведет уже третий поединок из серии благотворительных спаррингов ради Украины, подвергшейся нападению российских оккупантов. Онлайн-трансляцию матча и составы команд смотрите на "Футбол 24".

Благотворительный марафон Динамо начался 12 апреля поединком против Легии, в котором киевляне уверенно победили (3:1). А через два дня "бело-синие" разобрались еще и с Галатасараем (опять 3:1).

Сегодняшний соперник чемпионов Украины – лидер румынской Лиги 1. После 5 туров второго (финального) этапа чемпионата ЧФР опережает Стяуа на 2 очка. И в этом никакой неожиданности, ведь в последние пять сезонов Клуж безальтернативно доминирует на румынских полях.

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Начало спарринга – в 21:30. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале Динамо, телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Киевстар ТВ, М1, Vodafone TV и Динамо Киев TV, а также непосредственно в этой новости.

Стартовый состав Динамо: Бущан, Караваев, Сирота, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Антюх, Циганков, Беседин

Стартовый состав ЧФР Клуж: Летица, Маня, Балан, Димитров, Штефан, Цвек, Сигурьонссон, Паун, Кипчу, Бирлиджа, Дуганджич

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