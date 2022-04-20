Луческу лично раздавал билеты на благотворительный матч Динамо
Главный тренер киевлян Мирча Луческу, похоже, полностью погружен в вопрос проведения поединка против ЧФР Клуж.
Сегодня "бело-синие" проведут благотворительный спарринг против румынского клуба из города Клуж-Напока, деньги из которого пойдут на помощь Украине. В день матча 76-летний наставник отправился на площадь Унирии, где лично раздавал билеты, сообщает As.ro.
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Луческу успел отдать немного пропусков, пообщаться с болельщиками и сделать несколько фотографий. Поздороваться с Мирчей на площадь вышел даже мэр Эмиль Бок. Вместе с тренером на улицах были и игроки Динамо, которые также планируют отправиться в гостиницу, где находятся беженцы из Украины.
Напомним, встреча с ЧФР Клуж начнется в 21:30 по киевскому времени. В предыдущих поединках благотворительного турне "бело-синие" одолели Легию и Галатасарай со счетом 3:1.
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