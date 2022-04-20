У середу, 20 квітня, київське Динамо проведе вже третій поєдинок із серії благодійних спарингів заради України, яка зазнала нападу російських окупантів. Онлайн-трансляцію матчу та склади команд дивіться на "Футбол 24".

Благодійний марафон Динамо розпочався 12 квітня поєдинком проти Легії, у якому кияни впевнено перемогли (3:1). А через два дні "біло-сині" розібралися ще й з Галатасараєм (знову 3:1).

Сьогоднішній суперник чемпіонів України – лідер румунської Ліги 1. Після 5 турів другого (фінального) етапу чемпіонату ЧФР випереджає Стяуа на 2 очки. І в цьому ніякої несподіванки, адже в останні п'ять сезонів Клуж безальтернативно домінує на румунських полях.

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Початок спарингу – о 21:30. Переглянути його можна на офіційному YouTube-каналі Динамо, на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Київстар ТБ, М1, Vodafone TV та Динамо Київ TV, а також безпосередньо у цій новині.

Стартовий склад Динамо: Бущан, Караваєв, Сирота, Забарний, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Антюх, Циганков, Бєсєдін

Стартовий склад ЧФР Клуж: Летіца, Маня, Балан, Дімітров, Штефан, Цвєк, Сігурйонссон, Паун, Кіпчу, Бірліджа, Дуганджіч

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?