У Илкая Гюндогана, Роберта Левандовски, Френки де Йонга и Марк-Андре тер Штегена есть вопросы к главному тренеру Барселоны Хави.

На днях появились слухи о том, что президент Барселоны Жоан Лапорта советовал главному тренеру Хави не предоставлять отдых Илкаю Гюндогану, Роберту Левандовски и Рональду Араухо. И хоть сам Хави отрицает это, тема получила развитие.

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Bar Canaletes сообщает, что у четырёх "сенаторов раздевалки" существуют проблемы с понятием идей Хави. Среди этих игроков - Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген. SER Catalunya дополняет эту информацию: согласно источнику, ключевые игроки "блаугранас" сбиты с толку и не понимают, почему у них так много выходных.

В прошлом сезоне Хави награждал своих подопечных дополнительными выходными, когда они давали нужный результат. В этом сезоне дела у команды идут не лучшим образом, поэтому подобная политика тренера вызывает удивление.

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