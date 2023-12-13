У Ілкая Гюндогана, Роберта Лєвандовскі, Френкі де Йонга і Марк-Андре тер Штегена є питання до головного тренера Барселони Хаві.

Днями з'явилися чутки про те, що президент Барселони Жоан Лапорта радив головному тренеру Хаві не надавати відпочинок Ілкаю Гюндогану, Роберту Лєвандовскі та Рональду Араухо. І хоч сам Хаві заперечує це, тема отримала розвиток.

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Bar Canaletes повідомляє, що у чотирьох "сенаторів роздягальні" існують проблеми з розумінням ідей Хаві. Серед цих гравців – Ілкай Гюндоган, Роберт Лєвандовскі, Френкі де Йонг і Марк-Андре тер Штеген. SER Catalunya доповнює цю інформацію: згідно з джерелом, ключові гравці "блаугранас" спантеличені і не розуміють, чому в них так багато вихідних.

У минулому сезоні Хаві нагороджував своїх підопічних додатковими вихідними, коли вони давали потрібний результат. Цього сезону справи в команди йдуть не найкращим чином, тому подібна політика тренера викликає подив.

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