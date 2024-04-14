Заря в рамках 24-го тура УПЛ 2023/24 принимает Черноморец, а Полесье сыграет с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Черноморец

Одесситы и луганчане реабилитировались за разгромы от грандов. Черноморец одолел Александрию, забив трижды еще до перерыва, а Заря расписала ничью с СК Днепр-1. Правда, обе команды и пропускали много (по два гола). Успех был важен в психологическом плане, ведь подопечные Романа Григорчука одержали вторую победу в УПЛ подряд, забив 3+ голов – а команда Юрия Коваля доказала способность закамбечить с 0: 2 менее чем за тайм.

В турнирном плане тоже наметились хорошие тенденции. Черноморец сумел оторваться от зоны переходных матчей аж на 10 очков, де-факто закрыв вопрос о прописке в элите. Теперь следует сосредоточиться сугубо на своем футболе, побеждая ради себя и болельщиков – "моряки" сильно задолжали им весной, впервые выиграв аж 30 сентября.

У Зари не все так радужно, однако шансы на вылет тоже невысоки – от четверки аутсайдеров отделяют 4 зачетных балла. Еще одна победа окончательно успокоила бы клуб и футболистов. А там, возможно, и премиальные отдадут :)

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Брагару (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Заря – Черноморец

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Гучек, Ермаков – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Ставить на конкретный результат в УПЛ почти нет смысла, а вот на количество голов забиться можно. Луганчане стабильно забивают равным себе или более слабым соперникам по 2 гола (исключением стал только матч с Ворсклой), а одесситы в последних трех поединках забили 8 мячей (один в ворота Шахтера).

Учитывая такую результативность, можно быть уверенным в тотал больше 2,5 – настолько уверенным, насколько это вообще возможно в реалиях УПЛ.

Полесье – Колос

Житомиряне наконец остановили 8-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ (плюс был вылет из Кубка). Неделю назад подопечные Сергея Тищенко победили Минай, доминируя в первый час встречи – за этот период команда забила три гола. А затем сломался Будковский, который из-за отсутствия замен оставил команду в меньшинстве. Довольно быстро счет с 0:3 превратился в 2:3, чудом на завершившись ничьей.

Новичок УПЛ не был настолько ужасным, чтобы потерпеть аж стольких неудач весной. Коллектив столкнулся с травмой Макуана (тяжелый удар по атаке) и регрессией до среднего (Полесье перебрало очков осенью), поэтому победа выглядела справедливо – впрочем, она еще не означает выход из кризиса. Житомирянам надо выдать серию успешных матчей, чтобы можно было говорить о каких-то тенденциях, а пока можно говорить только о помощи большого рандомайзера УПЛ.

Колос оказался в похожей ситуации, только еще и без побед. Точнее, была одна – сразу после возобновления сезона, в равном матче против Вереса. С тех пор ковалевцы потерпели четыре поражения подряд, а с Металлистом 1925 неделю назад расписали ничью. Небольшим оправданием такого фиаско может служить календарь, ведь пришлось встретиться с Шахтером, Кривбассом и СК Днепр-1. Ярослав Вишняк добавил к этому фактору проблемы с кондициями лидеров, что нивелировало мощность состава.

С сильными соперниками коллектив выглядел даже неплохо (чего только стоит битва с "горняками"), но в целом у "хлеборобов" все печально. Меньше моментов создают только Минай и Оболонь, а формально лучшая оборона УПЛ держится на бешеном оверперформансе (ей недозабили более 6 голов) и общем засушливом стиле. Грустно, грустно аж за край.

Кадровая ситуация

Травмированы: Макуана, Будковский (Полесье)

Дисквалифицированные: Черноморец (Колос)

Ориентировочные составы на матч Полесье – Колос

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Танковский, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будковский

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Топалов – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Когда клубы УПЛ долго не могут выиграть, ставить на них особенно опасно. Они имеют свойство побеждать тогда, когда этого никто не ожидает. В данном же случае тяжело понять форму команды. Не факт, что Полесье вырвалось из кризиса – а Колос не настолько слаб, как говорят результаты.

Одно можно гарантировать – в матчах ковалевцев с равными себе не бывает тотал больше 2,5

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