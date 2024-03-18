“Мне, наверное, Азаров нравится. Также Крыськив и Бондаренко, но о них и так все говорят.

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Крыськив начинает играть опорного, 6-го номера, а потом переходит слева в атаку. Настолько он универсальный футболист.

Саня Зубков тоже очень качественный футболист для меня. Наверное, один из самых сильных, с кем я играл. Именно в дриблинге, понимании футбола, просто он не всегда может забивать. Но он много работает на команду.

Опять же, это никто не замечает, но как он перестраивается, как он отбирает, добегает, у него постоянно есть high speed – там больше 21 или 25 километров, когда ты разгоняешься. У него там по 1000 метров, это невероятно, это очень много, и он постоянно выбегает. Он очень большой объем дает. И когда я иногда читаю комментарии, как на него гонят, то думаю, что люди просто не понимают этого", – сказал Судаков в интервью YouTube-каналу Трендець.

Напомним, Шахтер после 21-го тура лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея две игры в запасе.

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