Лидер и капитан полтавского клуба Владимир Чеснаков подвел итоги зимних сборов и поделился ближайшими планами своей команды.

"В нашей практике впервые за 12-15 лет были такие затяжные сборы. 26 дней безвыездно. Психологически было тяжело. Но уже дома, так что довольны.

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Мы уже однажды выигрывали бронзу, хотим повторить. Поэтому сами ставим задачу попасть в еврокубки и занять третье место в чемпионате", – сказал Чеснаков в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ворскла ушла на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков. Уже в следующее воскресенье, 14 февраля, подопечные Максимова проведут первый официальный поединок в новом году – в рамках 14-го тура полтавчане сыграют на выезде с львовским Рухом.

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