Лідер і капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков підбив підсумки зимових зборів і поділився найближчими планами своєї команди.

"У нашій практиці вперше за 12-15 років були такі затяжні збори. 26 днів безвиїзно. Психологічно було важко. Але вже вдома, так що задоволені.

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Ми вже одного разу вигравали бронзу, хочемо повторити. Тому самі ставимо завдання потрапити в єврокубки і посісти третю сходинку у чемпіонаті", – сказав Чеснаков у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці, набравши 20 очок. Вже наступної неділі, 14 лютого, підопічні Максимова проведуть перший офіційний поєдинок у новому році – у рамках 14-го туру полтавці зіграють на виїзді з львівським Рухом.

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