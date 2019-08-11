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Червенков обвинил арбитра в убийстве футбола по мотивам скандального противостояния с Минаем

14:33 71 Читати українською
Червенков обвинил арбитра в убийстве футбола по мотивам скандального противостояния с Минаем
Ангел Червенков / Фото ФК Черноморец

Тренер Черноморца был крайне недоволен сомнительным пенальти в концовке встречи против Миная.

 

"Вышел драматический матч. Была хорошая динамика. Обе команды играли в атакующий футбол. Уже к 20-й минуте мы создали три стопроцентных голевых ситуации. В конце тайма еще один момент, во второй половине игры – пятый момент.

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Но когда команда не забивает, то можно получить гол. К сожалению, так и вышло в самой концовке. Считаю, что это было очень несправедливо. Такие решения судьи убивают футбол. Мы не заслуживали поражения", – сказал Червенков в комментарии официальному сайту Черноморца.

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Напомним, одесситы минимально уступили закарпатской команде из-за гола с пенальти на 90+4 минуте.

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Арбитры Черноморец Первая лига Ангел Червенков Ангел Червенков Минай - Черноморец
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