Первая лига: Минай вырвал дебютную победу в турнире над Черноморцем, Авангард уверенно переиграл Николаев

Состоялись очередные матчи третьего тура Первой лиги Украины.
Авангард – Николаев – 3:1
Голи: Собко, 10, Лобов, 14, Кириенко, 74 – Сондей, 45+2
Горняк-Спорт – Оболонь-Бровар – 0:1
Гол: Майданевич, 13
Минай – Черноморец – 1:0
Гол: Нуриев, 90+4
Агробизнес – Балканы – 3:0
Голы: Сикорский, 15, 18, Груша, 80
Металлист 1925 – Рух – 1:1
Голы: Цвиренко, 19 – Кондраков, 74 (пен.)
МФК Металург – Ингулец – 0:2
Голы: Коваленко, 8, Акименко, 90+2
Удаления: Белоусов, 35 (м), Кулинич, 50 (м)
ОПФК Черкащина – Кремень – 2:2
Голы: Батальский, 51, Малией, 65 – Гончаренко, 28 Павлик, 32
Волынь – Прикарпатье – 3:2
Голы: Кожанов, 64, 68, Горопевшек, 65 – Барчук, 38, Кузьмин, 45+2
Авангард получил техническое поражение за матч с Прикарпатьем, – СМИ
Авангард легко разобрался с Николаевом, а Горняк-Спорт дома неожиданно уступил Оболонь-Бровару.
Минай на последних минутах дожал Черноморец и завоевал первые три очка в турнире.
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