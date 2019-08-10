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Первая лига: Минай вырвал дебютную победу в турнире над Черноморцем, Авангард уверенно переиграл Николаев

19:21 101 Читати українською
Первая лига: Минай вырвал дебютную победу в турнире над Черноморцем, Авангард уверенно переиграл Николаев
Минай завоевал дебютную победу / Фото ФК Минай

Состоялись очередные матчи третьего тура Первой лиги Украины.

Авангард – Николаев – 3:1

Голи: Собко, 10, Лобов, 14, Кириенко, 74 – Сондей, 45+2

Горняк-Спорт – Оболонь-Бровар – 0:1

Гол: Майданевич, 13

Минай – Черноморец – 1:0

Гол: Нуриев, 90+4

Агробизнес – Балканы – 3:0

Голы: Сикорский, 15, 18, Груша, 80

Металлист 1925 – Рух – 1:1

Голы: Цвиренко, 19 – Кондраков, 74 (пен.)

МФК Металург – Ингулец – 0:2

Голы: Коваленко, 8, Акименко, 90+2

Удаления: Белоусов, 35 (м), Кулинич, 50 (м)

ОПФК Черкащина – Кремень – 2:2

Голы: Батальский, 51, Малией, 65 – Гончаренко, 28 Павлик, 32

Волынь – Прикарпатье – 3:2

Голы: Кожанов, 64, 68, Горопевшек, 65 – Барчук, 38, Кузьмин, 45+2

Авангард получил техническое поражение за матч с Прикарпатьем, – СМИ

Авангард легко разобрался с Николаевом, а Горняк-Спорт дома неожиданно уступил Оболонь-Бровару.

Минай на последних минутах дожал Черноморец и завоевал первые три очка в турнире.

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