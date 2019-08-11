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Червенков звинуватив арбітра в убивстві футболу за мотивами скандального протистояння з Минаєм

14:33 209 Читать на русском
Червенков звинуватив арбітра в убивстві футболу за мотивами скандального протистояння з Минаєм
Ангел Червенков / Фото ФК Чорноморец

Тренер Чорноморця був вкрай невдоволеним сумнівним пенальті в кінцівці зустрічі проти Миная.

 

"Вийшов драматичний матч. Була хороша динаміка. Обидві команди грали в атакувальний футбол. Вже до 20-ї хвилини ми створили три стовідсоткові гольові ситуації. В кінці тайму ще один момент, в другій половині гри – п'ятий момент.

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Але коли команда не забиває, то можна отримати гол у відповідь. На жаль, так і вийшло в самій кінцівці. Вважаю, що це було дуже несправедливо. Такі рішення судді вбивають футбол. Ми не заслуговували на поразку", – сказав Червенков в коментарі офіційному сайту Чорноморця.

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Нагадаємо, одесити мінімально поступилися закарпатській команді через гол з пенальті на 90+4 хвилині.

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Арбітри Чорноморець Перша ліга Ангел Червенков Ангел Червенков Минай - Чорноморець
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