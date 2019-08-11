Блавацкий "уничтожил" главного арбитра матча Ворскла – Львов

Главный тренер львовян остался недоволен действиями рефери Сергея Бойко.

"Начали мы очень плохо. Из-под опытного игрока, Адамюка, идет прострельная передача, и мы пропускаем необязательный гол. Сценарий матча сразу меняется. Затем начали выравнивать игру, провели немало опасных атак и сравняли счет. Не использовали "презенты", которые нам дарил вратарь хозяев. Могли забивать и второй, и третий мячи. Второй раз пропустили и во втором тайме снова пришлось отыгрываться.

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Вторая половина была достаточно неплохой. Но сколько нам надо забить на выезде, чтобы выиграть игру? Забиваем два мяча, создаем немало моментов. С 60-й по 80-ю минуты имели огромное преимущество над Ворсклой.

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Ну а в концовке игры все все видели. Ключевых моментов было два. Когда вратарь Ворсклы разбил нашему капитану кулаком голову, не попав по мячу. Это одиннадцатиметровый. Арбитр не смотрит на такие вещи. Когда Педро обыгрывает Скляра на 90+4 минуте, и Скляр, имея желтую карточку, берет на бедро и валит его – это вторая желтая и красная карточка. Арбитр не реагирует на данный момент. Затем идет вброс аута... Да, была ошибка Мартана, пенальти. Но те два эпизода... Наверное, к тому пенальти и не дошло бы. Более справедливым был бы ничейный результат", – цитирует Блавацкого официальный сайт Львова.