Черноморец вырвал ничью у Арсенала-Киев в матче с шестью голами и тремя пенальти

В рамках 28-го тура УПЛ Черноморец и Арсенал-Киев выдали эпический матч, но победителя так и не обнаружили.

Черноморец не имел права на поражение – да и ничья одесситов не устраивала, ведь второго шанса догнать Арсенал-Киев победой в очной встрече уже не будет. Нельзя сказать, что с пониманием этого факта "моряки" полетели вперёд со стартовым свистком, но первый тайм они начали гораздо содержательнее и целенаправленней. У Арсенала-Киев в 30-х минут вообще ничего не получалось: хавбеки не могли обыграть соперника один-в-один, форвард Мезу был отрезанным, а позади плужили Пидкивка и защитники.

Черноморец вышел вперёд после первого же момента у ворот соперника. На 8-й минуте после подачи с углового Ориховский сбил Коваля, арбитр назначил пенальти, а Вильхьяльмссон уверенно его реализовал – 0:1. На 16-й Коваль снова оказался в центре внимания, всего на миг не успев замыкание прострела Норенкова, а на 22-й Дубинчаку вследствие ошибки Пидкивки пришлось дважды за несколько секунд выносить мяч с линии ворот. Арсенал-Киев ответил аж на 30-й минуте дальним ударом Танковского, однако он прошёл в метре от створа ворот.

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Постепенно хозяевам удалось выровнять ход матча. На 35-й минуте случился первый момент киевлян в штрафной, когда Мезу получил передачу и пробил с левого края мимо, а кроме того произошло несколько опасных прорывов и прострелов. Голов до перерыва подопечным Леонова забить не удалось, но определенного успеха они добились – Аржанов полетел в подкат в против Калитвинцева центре поля и получил вторую жёлтую карточку. Черноморец оставался в меньшинстве.

Второй тайм Арсенал-Киев прогнозируемо начал с давления на ворота соперника. Игорь Леонов снял с игры пассивных Мезу и Авагимяна, бросив в бой Ковпака и Липартию – и дело пошло. Особых моментов на поле не возникало, однако одесситы прижались к собственной штрафной и, наконец, допустили ошибку на 57-й минуте, когда Грачёв грубым фолом привёз пенальти. Капитан "канониров" Вакуленко с "точки" выстрелил уверенно – 1:1. Уже в следующей атаке киевляне и вперёд могли вырваться, однако Липартия после подачи с правого фланга на 11 метров головой пробил куда-то в небо.

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Ангел Червенков обратился к заменам. С игры сняли незаметного Коваля, вместо которого на 60-й минуте вышел Семенив. Это была замена тура: на 61-й Сергей заработал штрафной с левого фланга, а на 62-й сам же его и замкнул ударом головой в дальний угол – 1:2! Опять ошибся Ориховский, которого тут же сменил Мудрык. На 70-й он упал в штрафной и потребовал пенальти, однако арбитр показал, что Михаил сам фолил. За три минуты до этого момента куда лучший шанс сравнять счет имел Ковпак, который замкнул навес со штрафного – мяч пролетел над перекладиной.

Вообще, с верховыми передачами защитники Черноморца не дружили, за что, в конце концов, их и наказали. На 77-й минуте Жичиков подал с правого фланга, а Вакуленко ударом головой попал точно в дальнюю девятку – 2:2. На 80-й добить одесситов мог Ковпак, однако его выстрел с дистанции прошёл мимо; тем же самым ответил Мусолитин на 85-й, однако мяч катился очень медленно. Червенков выпустил на поле Павлова, который на 87-й выкатил мяч под удар Семенива, однако его заблокировали; через несколько секунд в штрафной упал Мусолитин, но арбитр пенальти в этом не увидел.

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На 89-й минуте Арсенал-Киев, казалось, вырвал победу: Домбровский перехватил мяч в центре и разрезал оборону пасом на Ковпака, который пробил мимо Кожухаря в сетку ворот – 3:2. Впрочем, уже через минуту Домбровский же подыграл рукой в ​​собственной штрафной, за что арбитр назначил третий (!) пенальти в игре – его уже в компенсированное время реализовал Бабенко. Данный гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Арсенал-Киев сохранил своё преимущество в три очка над Черноморцем. Киевляне занимают 11 позицию с 25 зачётными баллами в активе, а одесситы идут последними, имея в активе всего 22 пункта. До завершения чемпионата остаётся четыре тура.

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