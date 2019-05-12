Чорноморець вирвав нічию в Арсенала-Київ у матчі з шістьма голами та трьома пенальті

В рамках 28-го туру УПЛ Чорноморець та Арсенал-Київ видали епічний матч, але переможця так і не виявили.

Чорноморець не мав права на поразку – та й нічия одеситів не влаштовувала, адже другого шансу наздогнати Арсенал-Київ перемогою в очній зустрічі вже не буде. Не можна сказати, що з розумінням цього факту "моряки" полетіли уперед зі стартовим свистком, але перший тайм вони почали набагато змістовніше та цілеспрямованіше. У Арсенала-Київ до 30-х хвилин взагалі нічого не виходило: хавбеки не могли обіграти суперника один-в-один, форвард Мезу був відрізаним, а позаду плужили Підківка та захисники.

Чорноморець вийшов уперед після першого ж моменту біля воріт суперника. На 8-й хвилині після подачі з кутового Оріховський збив Коваля, арбітр призначив пенальті, а Вільх'яльмссон впевнено його реалізував – 0:1. На 16-й Коваль знову опинився в центрі уваги, всього на мить не встигнувши до замикання прострілу Норенкова, а на 22-й Дубінчаку внаслідок помилки Підківки довелося двічі за кілька секунд виносити м'яч з лінії воріт. Арсенал-Київ відповів аж на 30-й хвилині дальнім ударом Танковського, однак він пройшов у метрі від площини воріт.

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Поступово господарям вдалося вирівняти хід матчу. На 35-й хвилині стався перший момент киян у штрафному, коли Мезу отримав передачу та пробив з лівого краю повз ворота, а крім того відбулося кілька небезпечних проривів та прострілів. Голів до перерви підопічним Леонова забити не вдалося, але певного успіху вони досягли – Аржанов полетів у підкат в проти Калітвінцева центрі поля та отримав другу жовту картку. Чорноморець залишався у меншості.

Другий тайм Арсенал-Київ прогнозовано розпочав з тиску на ворота суперника. Ігор Леонов зняв з гри пасивних Мезу та Авагімяна, кинувши у бій Ковпака та Ліпартію – і справа пішла. Особливих моментів на полі не виникало, однак одесити прижалися до власного штрафного і, зрештою, допустили помилку на 57-й хвилині, коли Грачов грубим фолом привіз пенальті. Капітан "канонірів" Вакуленко з "точки" вистрілив впевнено – 1:1. Уже у наступній атаці кияни могли і вперед вирватись, однак Ліпартія після подачі з правого флангу на 11 метрів головою пробив кудись у небо.

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Ангел Червєнков вдався до замін. З гри зняли непомітного Коваля, замість якого на 60-й хвилині вийшов Семенів. Це була заміна туру: на 61-й Сергій заробив штрафний з лівого флангу, а на 62-й сам же його і замкнув ударом головою в дальній кут – 1:2! Знову помилився Оріховський, якого тут же змінив Мудрик. На 70-й він впав у штрафному та став вимагати пенальті, однак арбітр показав, що Михайло сам фолив. За три хвилини до цього моменту куди кращий шанс зрівняти рахунок мав Ковпак, який замкнув навіс зі штрафного – м'яч пролетів над поперечкою.

Взагалі, з верховими м'ячами захисники Чорноморця не дружили, за що, зрештою, їх і покарали. На 77-й хвилині Жичиков подав з правого флангу, а Вакуленко ударом головою влучив точно у дальню дев'ятку – 2:2. На 80-й добити одеситів міг Ковпак, однак його постріл з дистанції пройшов повз ворота; тим же самим відповів Мусолітін на 85-й, однак м'яч котився дуже повільно. Червєнков випустив на поле Павлова, який на 87-й викотив м'яч під удар Семеніву, однак його заблокували; за кілька секунд у штрафному впав Мусолітін, але арбітр пенальті в цьому не побачив.

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На 89-й хвилині Арсенал-Київ, здавалося, вирвав перемогу: Домбровський перехопив м'яч у центрі та розрізав оборону пасом на Ковпака, який пробив повз Кожухаря у сітку воріт – 3:2. Втім, через хвилину все той же Домбровський підіграв рукою у власному штрафному, за що арбітр призначив третій (!) пенальті у грі – його вже у компенсований час реалізував Бабенко. Даний гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Арсенал-Київ зберіг свою перевагу у три очки над Чорноморцем. Кияни займають 11 позицію з 25 заліковими балами у активі, а одесити йдуть останніми, маючи у активі всього 22 пункти. До завершення чемпіонату залишається чотири тури.

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