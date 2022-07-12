Ермаков успешно прошел просмотр в Одессе, произведя впечатление на Романа Григорчука. Контракт игрока с Черноморцем рассчитан на 3 года, сообщает официальный сайт "моряков".

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Ранее 30-летний центральный защитник выступал за каменскую Сталь, краматорский Авангард и черниговскую Десну. В составе последних стал призером Первой лиги и добыл путевку в УПЛ. В сезоне 2021/22 сыграл 17 поединков за команду Валерия Кривенцова, результативными действиями не отмечался.

Напомним, в текущее межсезонье Черноморец уже подписал нескольких новичков – выделяются имена Евгения Селина, Сергея Политыло и Сергея Петько. Всего количество новых футболистов в команде Романа Григорчука приближается к десяти.

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