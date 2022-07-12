Чорноморець підсилився черговим новачком – призер чемпіонату України переїхав у Одесу
Оборонець Віталій Єрмаков перейшов із Металіста 1925 у команду Романа Григорчука.
Єрмаков успішно пройшов перегляд в Одесі, справивши враження на Романа Григорчука. Контракт гравця з Чорноморцем розрахований на 3 роки, інформує офіційний сайт "моряків".
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Раніше 30-річний центральний захисник виступав за кам'янську Сталь, краматорський Авангард і чернігівську Десну. У складі останніх став призером Першої ліги та здобув путівку в УПЛ. У сезоні 2021/22 зіграв 17 поєдинків за команду Валерія Кривенцова, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, у поточне міжсезоння Чорноморець вже підписав кількох новачків – виділяються імена Євгена Селіна, Сергія Політила і Сергія Петька. Загалом кількість нових футболістів у команді Романа Григорчука наближається до десяти.
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