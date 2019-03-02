Шахтар у важкому матчі здолав Чорноморець завдяки пенальті

Одеський Чорноморець приймав донецький Шахтар у 20-му турі УПЛ. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Шахтар підходив до гри з перевагою на вершині турнірної таблиці. Відразу після зимової паузи "гірники" вилетіли в 1/16 фіналу Ліги Європи від Айнтрахта, тому головним завданням команди залишився тріумф в УПЛ. У попередньому турі вони впевнено здолали Олександрію – помітно, що тренерський штаб підганяв оптимальну форму гравців під плей-офф єврокубків.

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Сьогодні проти Чорноморця Паулу Фонсека виставив оптимальний склад, тому нічого не прогнозувало Шахтарю важкого життя. Одесити хоч і стартували після зими несподіваною виїзною перемогою над Львовом, але восени вони не справили враження міцного суперника, через що і перебувають в зоні перехідних матчів.

Чорноморець розпочав досить агресивно: намагався володіти м'ячем і активно пресингувати в центрі поля. У дебюті в Шахтаря мало що виходило, однак на 10-й хвилині гості створили перший гольовий момент. Коваленко у штрафному майданчику "відклеївся" від Мусолітіна та пробив під ближню стійку – воротар парирував постріл. Незабаром Алан Патрік неточно послав м'яч зі штрафного.

Шахтар тотально контролював м'яч, але всі спроби пройти до воріт Чорноморця розбивалися об організовані лінії оборони господарів. Донецькі бразильці взагалі не отримували простору попереду – все надійно перекривалося. До середини тайму "моряки" не могли вийти в атаку, однак потім Шахтар почав давати супернику такі можливості з надією, що захист трішки розкриється.

На 33-й Чорноморець гостро відповів після обрізки Шахтаря. Мусолітін в карколомній позі після прострілу скинув м'яч під удар Гошкодері, а той влучив у нижній кут воріт Пятова – Андрій зафіксував круглого в руках. Лідер чемпіонату до перерви так нічого й не створив, а андердог відвів гру якнайдалі від власних володінь.

Другий тайм розпочався з атак Шахтаря. Гості багато контролювали м'яч, але зайти у штрафний майданчик суперника все одно не вдавалося. Моменти виникли внаслідок подач, але і Тайсон, і Степаненко пробили над воротами. Реалізувати кутові "гірники" також не змогли, хоч і були близькими. А спонтанний удар Соломона пройшов повз площину. З появою Манора атаки Шахтаря взагалі стали небезпечнішими.

Близько 70-ї хвилини Чорноморець двічі виніс сферу з лінії воріт: спершу після кутового, а потім Голіков врятував від явного гола, який майже організували на контратаці Тайсон і Мораєс. Ну а ще через деякий час Шахтар все ж досяг свого. Допоміг гостям новачок "моряків" Вільх'яльмссон – ісландець жахливо прийняв м'яч у своєму штрафному, а коли намагався виправити помилку, то врізав по ногах Болбату. Марлос чітко реалізував 11-метровий.

Шахтар не без труднощів здолав Чорноморець, набрав 51 пункт і відновив гандикап над Динамо до 7 залікових балів. Чорноморець з 15 очками залишився на передостанньому місці в турнірній таблиці.

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