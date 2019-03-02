toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо одолело Десну и потеряло Франа Соля из-за травмы

15:59 213 Читати українською
Динамо одолело Десну и потеряло Франа Соля из-за травмы
Десна – Динамо: отчет матча 02.03.2019

Динамо победило Десну на выезде в поединке 20 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

УПЛ, 20 тур

Десна – Динамо – 1:2

Голы: Картушов, 83 – Кендзера, 25, Буяльский, 68

Матч и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24" начался в 14:00. Киевляне перед стартом поединка занимали 2 место, набрав 41 очко (у Шахтера на 7 больше). Десна претендует на попадание в первую шестерку – 27 очков и текущая 5 позиция. К слову, матч первого круга между этими командами завершился победой Динамо со счетом 4:0.

Александр Хацкевич столкнулся с определенными кадровыми проблемами – Беньямин Вербич пропускал матч из-за дисквалификации. Вместо словенца вышел Виталий Буяльский, хотя в основе ожидали кого-то из дуэта Цитаишвили – Сидклей. Оба остались в запасе, как и Тамаш Кадар, который залечил повреждение.

Игра проходила в не самых лучших условиях – в течение встречи дул сильный ветер, а также оставляло желать лучшего состояние газона, который существенно мешал обеим командам продемонстрировать лучшую игру. На черниговской арене не работал подогрев поля.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ

  • 4' Первый полумомент в матче. Буяльский пробивал головой после подачи углового – защитник выбили мяч.
    5' Литовка без проблем забрал мяч после несильного удара Цыганкова метров с 20-ти.
    8' Парвания выбил мяч на угловой после прострела Миколенко. Рискованно – мяч вполне мог оказаться в воротах! Розыгрыш стандарта завершился неточным ударом Сидорчука.
    15' Розыгрыш потенциально опасного штрафного завершился скидкой во вратарскую – Литовка вовремя вышел и отвел угрозу. Через минуту тот же Литовка парировал удар Цыганкова. Начинают добавлять киевляне.
    16' Бурда неточно пробил после розыгрыша углового. Давят гости, но пока без особой остроты.
    21' Шепелев упал в штрафной Десны – Козык не реагирует и позволяет продолжить игру.
    25' Гости открывают счет! Розыгрыш углового завершился точным ударом Кендзеры. Поляк был первым на мяче после отскока от Парцвании и ударом с левой отправил его в угол ворот! Второй гол Кендзеры в текущем чемпионате и второй – в ворота Десны.
    34' Несколько успокоилась игра после забитого гола. Соль пробил в ближний угол после передачи Шапаренко – мимо!
    39' Везет Динамо. Забивает Десна после подачи со штрафного, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав справедливый офсайд у Имерекова. Отметим ошибку Дениса Бойко на выходе.
    45' Досадный момент. Фран Соль неудачно упал и повредил ключицу. Испанец покинул поле, вместо него вышел Назарий Русин. Может быть серьезная потеря перед Челси...
    47' Буяльский пробил в касание – несильно и без проблем для Литовки.
    48' Динамовцы провели классную быструю атаку, которая завершилась ударом Русина с линии штрафной – Литовка !!!
    54' Опять Литовка спасает Десну! Голкипер классно парировал удар Цыганкова со штрафного!
    55' Голкипер Десны парирует удар Сидорчука. Уже 4 сейва в активе Литовки только за стартовые 10 минут второго тайма.
    58' Десна могла организовать перспективную контратаку, но Мостовой не сумел исполнить пас на Безбородько.
    64' Шепелев пробил с лета из пределов штрафной – выше!
    68' Картушов проталкивал мяч мимо Бойко, однако голкипер киевлян забрал мяч. Во встречной атаке Кендзёра отдал на Буяльского, который ударом в касание поразил нижний угол. 0: 2!
    71' Стойка спасает Десну после удара Цыганкова со штрафного! Голкипер даже не успел выставить руку.
    79' Сергийчук выходил один на один с Бойко. Голкипер киевлян ценой травмы спас команду, но получил сильный удар по голове. Форвард Десны получил желтую.
    83' Десна сокращает разрыв в счете. Картушов опередил защитника и несколько неуклюжим ударом пробил Бойко.
    90' Появился на поле Денис Гармаш вместо Виталия Буяльского. Несколько раньше на поле вышел и Тамаш Кадар.

Динамо на последних минутах заставило серьезно понервничать своих болельщиков, но все же завоевало 3 очка, которые дались очень дорогой ценой – травмой Франа Соля и повреждением Дениса Бойко, который не без проблем все же доиграл поединок. Будем надеяться, что оба все же восстановятся к матчу Лиги Европы против Челси, который пройдет уже 7 марта.

Киевляне набрали 44 очка и подобрались к Шахтеру на расстояние 4 пунктов, но впереди у "горняков" матч в Одессе. Десна с 27 очками осталась на 5 позиции.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Главное Десна Десна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча
    Україна — 13:501386 Десна – Динамо: онлайн-трансляция матча
5
час
:
23
мин
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук