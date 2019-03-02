Динамо одолело Десну и потеряло Франа Соля из-за травмы

Динамо победило Десну на выезде в поединке 20 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

УПЛ, 20 тур

Десна – Динамо – 1:2

Голы: Картушов, 83 – Кендзера, 25, Буяльский, 68

Матч и онлайн-трансляция Десна – Динамо на "Футбол 24" начался в 14:00. Киевляне перед стартом поединка занимали 2 место, набрав 41 очко (у Шахтера на 7 больше). Десна претендует на попадание в первую шестерку – 27 очков и текущая 5 позиция. К слову, матч первого круга между этими командами завершился победой Динамо со счетом 4:0.

Александр Хацкевич столкнулся с определенными кадровыми проблемами – Беньямин Вербич пропускал матч из-за дисквалификации. Вместо словенца вышел Виталий Буяльский, хотя в основе ожидали кого-то из дуэта Цитаишвили – Сидклей. Оба остались в запасе, как и Тамаш Кадар, который залечил повреждение.

Игра проходила в не самых лучших условиях – в течение встречи дул сильный ветер, а также оставляло желать лучшего состояние газона, который существенно мешал обеим командам продемонстрировать лучшую игру. На черниговской арене не работал подогрев поля.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 4' Первый полумомент в матче. Буяльский пробивал головой после подачи углового – защитник выбили мяч. 5' Литовка без проблем забрал мяч после несильного удара Цыганкова метров с 20-ти. 8' Парвания выбил мяч на угловой после прострела Миколенко. Рискованно – мяч вполне мог оказаться в воротах! Розыгрыш стандарта завершился неточным ударом Сидорчука. 15' Розыгрыш потенциально опасного штрафного завершился скидкой во вратарскую – Литовка вовремя вышел и отвел угрозу. Через минуту тот же Литовка парировал удар Цыганкова. Начинают добавлять киевляне. 16' Бурда неточно пробил после розыгрыша углового. Давят гости, но пока без особой остроты. 21' Шепелев упал в штрафной Десны – Козык не реагирует и позволяет продолжить игру. 25' Гости открывают счет! Розыгрыш углового завершился точным ударом Кендзеры. Поляк был первым на мяче после отскока от Парцвании и ударом с левой отправил его в угол ворот! Второй гол Кендзеры в текущем чемпионате и второй – в ворота Десны. 34' Несколько успокоилась игра после забитого гола. Соль пробил в ближний угол после передачи Шапаренко – мимо! 39' Везет Динамо. Забивает Десна после подачи со штрафного, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав справедливый офсайд у Имерекова. Отметим ошибку Дениса Бойко на выходе. 45' Досадный момент. Фран Соль неудачно упал и повредил ключицу. Испанец покинул поле, вместо него вышел Назарий Русин. Может быть серьезная потеря перед Челси... 47' Буяльский пробил в касание – несильно и без проблем для Литовки. 48' Динамовцы провели классную быструю атаку, которая завершилась ударом Русина с линии штрафной – Литовка !!! 54' Опять Литовка спасает Десну! Голкипер классно парировал удар Цыганкова со штрафного! 55' Голкипер Десны парирует удар Сидорчука. Уже 4 сейва в активе Литовки только за стартовые 10 минут второго тайма. 58' Десна могла организовать перспективную контратаку, но Мостовой не сумел исполнить пас на Безбородько. 64' Шепелев пробил с лета из пределов штрафной – выше! 68' Картушов проталкивал мяч мимо Бойко, однако голкипер киевлян забрал мяч. Во встречной атаке Кендзёра отдал на Буяльского, который ударом в касание поразил нижний угол. 0: 2! 71' Стойка спасает Десну после удара Цыганкова со штрафного! Голкипер даже не успел выставить руку. 79' Сергийчук выходил один на один с Бойко. Голкипер киевлян ценой травмы спас команду, но получил сильный удар по голове. Форвард Десны получил желтую. 83' Десна сокращает разрыв в счете. Картушов опередил защитника и несколько неуклюжим ударом пробил Бойко. 90' Появился на поле Денис Гармаш вместо Виталия Буяльского. Несколько раньше на поле вышел и Тамаш Кадар.

Динамо на последних минутах заставило серьезно понервничать своих болельщиков, но все же завоевало 3 очка, которые дались очень дорогой ценой – травмой Франа Соля и повреждением Дениса Бойко, который не без проблем все же доиграл поединок. Будем надеяться, что оба все же восстановятся к матчу Лиги Европы против Челси, который пройдет уже 7 марта.

Киевляне набрали 44 очка и подобрались к Шахтеру на расстояние 4 пунктов, но впереди у "горняков" матч в Одессе. Десна с 27 очками осталась на 5 позиции.