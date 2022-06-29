Канадский защитник Манджрекар Джеймс продолжит карьеру в Черноморце, сообщает пресс-служба "моряков".

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Детали сделки не уточняются. Интересно, что лишь вчера, 28 июня, одесситы сообщили об уходе Джеймса из украинского клуба, а сегодня заключили с ним полноценное соглашение.

Напомним, в феврале Манджрекар перешел в Черноморец на правах аренды с Вайле, однако из-за войны войны не провел за "моряков" ни одного матча и вернулся в датский клуб. Его контракт с Вайле действовал до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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