Главный тренер Черноморца Роман Григорчук определился с судьбой игроков Динамо, выступающих на правах аренды в одесском клубе.

Григорчук планирует удержать в Черноморце не только Цитаишвили, но и еще 6-7 игроков, арендованных у Динамо, сообщает Meta Ratings.

Цитаишвили вернется в Черноморец, – СМИ

Пока что неизвестно, каких именно игроков одесситы хотели бы оставить в команде. Стороны уже ведут переговоры. Перед началом сезона Черноморец арендовал 16 игроков из Динамо, а команду возглавлял экс-тренер молодежки "бело-синих" Юрий Мороз.

К слову, "моряки" занимают 14-е место в УПЛ по итогам осенней части чемпионата и сменили тренера во время зимнего перерыва.

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