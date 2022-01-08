Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук визначився із долею гравців Динамо, які виступають на правах оренди в одеському клубі.

Григорчук планує втримати у Чорноморці не лише Цітаішвілі, але ще 6-7 гравців, орендованих в Динамо, повідомляє Meta Ratings.

Цітаішвілі повернеться у Чорноморець, – ЗМІ

Наразі невідомо, яких саме гравців одесити хотіли б залишити у команді. Зазначається, що сторони вже ведуть переговори. Перед початком сезону Чорноморець орендував 16 гравців з Динамо, а команду очолював екс-тренер молодіжки "біло-синіх" Юрій Мороз.

До слова, "моряки" посідають 14 місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату та змінили тренера під час зимової перерви.

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