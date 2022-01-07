Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили снова будет играть в Черноморце, сообщает FootBoom.

Цитаишвили: Возвращаюсь в Динамо, но решение о будущем будет принимать руководство

21-летний футболист первую часть сезона провел в одесском клубе на правах аренды и уже успел вернуться в Динамо. Интерес к нему приписывали братиславскому Словану (который уже успел откреститься от трансфера), румынским и бельгийским клубам, а также представителям МЛС.

Однако, по информации источника, вторую часть сезона Георгий также проведет в Черноморце. В футболке "моряков" Цитаишвили сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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