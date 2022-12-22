Черноморец попрощался с оборонцем, который творил атмосферу, но играл всего 12 минут
После прощания с хавбеком Сергеем Петько одесситы указали на дверь еще одному игроку.
Сергей Суханов и Черноморец досрочно расторгли контракт, рассчитанный до лета 2023 года. Футболист стал свободным агентом.
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"Тренерский штаб отмечал отношение к делу Суханова, в частности его трудолюбие. Человек-настроение! Именно Сергея "моряки" называли одним из создателей хорошей атмосферы в раздевалке", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
27-летний правый защитник присоединился к Черноморцу летом из Оболони. В футболке одесситов он дебютировал в УПЛ 7 декабря, проведя в матче против Руха 12 минут. Ранее Суханов еще играл за Горняк-Спорт и Нефтяник.
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