Після прощання з хавбеком Сергієм Петьком одесити вказали на двері ще одному гравцю.

Сергій Суханов та Чорноморець достроково розірвали контракт, який був розрахований до літа 2023 року. Футболіст став вільним агентом.

Чорноморець вкаже на двері 6 гравцям – віцепрезидент одеситів озвучив мотиви

"Тренерський штаб відзначав ставлення до справи Суханова, зокрема його працьовитість. Людина-настрій! Саме Сергія "моряки" називали одним з творців гарної атмосфери в роздягальні", – йдеться у дописі пресслужби клубу.

27-річний правий захисник приєднався до Чорноморця влітку з Оболоні. У футболці одеситів він дебютував в УПЛ 7 грудня, провівши у матчі проти Руху 12 хвилин. Це увесь його ігровий доробок за першу частину сезону 2022/23. Раніше Суханов ще грав за Гірник-Спорт та Нафтовик.

Рух розписав бойову нічию з Чорноморцем – львів'яни оформили камбек з 0:2 і завершили рік поза зоною вильоту