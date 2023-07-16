Голкипер Черноморца Алексей Шевченко получил повреждение почти сразу после перехода в одесский клуб.

Черноморец пытается держать в секрете травму новичка одесситов Алексея Шевченко, сообщает журналист Игорь Семйон.

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Пока неизвестна тяжесть повреждения, но в клубе надеются, что Шевченко успеет восстановиться до начала чемпионата Украины (28 июля).

Напомним, после 5 лет пребывания в Шахтере (и лишь 9 матчей за основу) Алексей решил покинуть дончан и присоединился к команде Романа Григорчука в Одессе.

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