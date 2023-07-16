Черноморец потерял экс-вратаря Шахтера из-за травмы, – журналист
16 июля 17:12 - Читати українською
Голкипер Черноморца Алексей Шевченко получил повреждение почти сразу после перехода в одесский клуб.
Черноморец пытается держать в секрете травму новичка одесситов Алексея Шевченко, сообщает журналист Игорь Семйон.
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Пока неизвестна тяжесть повреждения, но в клубе надеются, что Шевченко успеет восстановиться до начала чемпионата Украины (28 июля).
Напомним, после 5 лет пребывания в Шахтере (и лишь 9 матчей за основу) Алексей решил покинуть дончан и присоединился к команде Романа Григорчука в Одессе.
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