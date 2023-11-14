Металлист 1925 – Черноморец. Арбитр – Александр Шандор.

"На 9 минуте игрок № 70 ФК Черноморец (Самсон Иеде, – прим.) падает в штрафной через динамику игры без всякого фола, но арбитр неправильно толкует это как симуляцию и применяет санкцию в виде желтой карточки в отношении упомянутого выше игрока.

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Решение является неправильным, но оно не может быть исправлено VAR, поскольку, согласно протоколу VAR, эта технология не может вмешиваться в случаях решений с желтыми карточками.

Игрок № 70 ФК Черноморец (Самсон Иеде, – прим.) совершает нарушения, наказываемые техническими санкциями в виде штрафного удара и предупреждением в виде желтой карточки. Из-за того, что это вторая карта этого игрока в этом матче, арбитр выносит ему красную карточку.

Решение правильное, но первое предупреждение было ошибочным и привело к неправильному изъятию. Комитет арбитров УАФ направил арбитру письмо, отметив приведенное выше, и временно отстранил его от проведения матчей", – пишут на сайте УАФ.

Черноморец – Рух. Главный арбитр – Андрей Коваленко.

"На 69 минуте матча игрок № 5 ФК Черноморец (Лука Гучек, – прим.) совершает внутри штрафной площадки нарушения в виде умышленной игры рукой, а также этим препятствует голу. Согласно Правилам игры, такое нарушение влечет техническое наказание в виде пенальти и дисциплинарной санкции, которая в этом случае подпадает под типологию "Срыв очевидной голевой возможности" (DOGSO), и поэтому арбитр изымает этого игрока, показав ему красную карточку.

Согласно протоколу VAR такое решение требует проверки со стороны этой технологии. Проверка была проведена, и техническое и дисциплинарное решение со стороны VAR было подтверждено. Итак, речь идет о правильном решении, которое было принято арбитром", – заявляет УАФ.

Оболонь – Ворскла. Главный арбитр – Кристина Козорог.

"На 63 минуте игры во время контратаки игрок ФК Оболонь, владевший мячом и находившийся в благоприятной позиции для реализации голевого момента, подвергается контакту сзади со стороны защитника ФК Ворскла.

Этот контакт приводит к разбалансированию игрока и его падению на газон. Арбитр матча неправильно считает этот контакт случайным и ошибается в своем решении продолжить игру без применения никакой санкции (штрафной удар и красная карточка).

Согласно протоколу VAR, эта технология должна осуществить проверку на возможную красную карточку, а следовательно, VAR должна была вмешаться для того, чтобы пригласить арбитра для осуществления просмотра на поле, в результате которого она должна принять решение по технически-дисциплинарным санкциям, о которых упоминается выше.

КА УАФ принял решение проинформировать лиц, ответственных за такую ошибку, относительно применения к ним соответствующих мер", – заявляет УАФ.

Полесье – Металлист 1925. Арбитр – Ярослав Козик.

"На 81 минуте игры игрок № 3 ФК Металлист 1925 (Евгений Ткачук, – прим.), не имея никакого намерения попытаться сыграть в мяч, толкает обеими руками в спину игрока № 23 ФК Полесья (Дмитрий Шастал, – прим.), тем самым приводя к падению последнего за пределы поля.

Речь идет об умышленных действиях, совершенных руками и которые не должны были использоваться для ведения борьбы за мяч (Правило 12). Следовательно, эти действия не были необходимы и должны наказываться технической санкцией в виде назначения штрафного удара (если бы это произошло в штрафной – пенальти).

Решение арбитра верно. В отношении него VAR, согласно соответствующему протоколу, также провела проверку и подтвердила его правильность», – пишет УАФ.

Напомним, после 14 сыгранных матчей турнирную таблицу возглавляет СК Днепр-1, которым располагает 30 турнирными пунктами. На второй строчке находится Полесье с 29 баллами.

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