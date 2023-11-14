"Однажды мне позвонила сестра и сказала, что пришла повестка. Я живу в центре Львова, а прописан возле военкомата. В этой квартире с начала войны проживало пятеро харьковчан, то они немного испугались, когда увидели впихнутую в дверь бумажку. Передали ее сестре, а она – мне. Так что я схватил повестку, побежал в военкомат – и так началась моя военная жизнь.

Мои знакомые из разных бригад рекомендовали пойти к ним, предлагая разные должности. Но меня больше всего заинтересовало предложение переезда в Николаевскую область и место в пресс-службе 63-й бригады. Оттуда сделали "отношение" и дальше уже началась моя армия – длинная дорога автобусом с теми, кто не хотел на войну, и которых возили по разным подразделениям. Затем несколько дней в казарме, алюминиевые ложки, макароны и т.д.

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Проведя не больше недели на границе Николаевской и Херсонской областей, нашу бригаду перебросили на оборону Бахмута. Фактически там я впервые увидел реалии войны. Когда просто летишь на машине по разбитому городу, крепко держишь руль, чтобы куда-то не въехать, а потом останавливаешься, выходишь и не знаешь, куда падать, потому что вокруг все взрывается. Эти два месяца были очень тяжелыми для бригады, но после короткого отдыха на юге нас снова перевели на Донбасс, уже на Кременское направление.

Моя солдатская жизнь была действительно очень непростой. Обязанность солдата – выполнять приказы, независимо от того, нравятся они тебе или нет. Это знает каждый, кто принимал присягу. Трудно не столько физически, сколько психологически. Все же не с улицы пришел, чего-то в жизни добился. Но все предыдущие достижения в армии не играют особой роли, здесь нужно все начинать с нуля. И все же выдержать давление и напряжение мне помог предыдущий опыт.

Наверное именно здесь, в армии, я понял, насколько меня психологически закалила работа с Петром Дыминским и Олегом Смалийчуком. Это два очень сложных человека, которые ставили задачу далеко не с одной звездочкой. Таких задач мне пришлось выполнять немало, так что военные приказы иногда казались вполне простыми и понятными.

Я понимаю, что и Петр Диминский, и Олег Смалийчук – далеко не самые популярные люди в украинском футболе. Но первый, как Магнус Карлсен, умел предвидеть происходящие процессы, поэтому я пытался перенять эти навыки. Второй – требовал выполнения задач через "не могу", что тоже мне очень пригодилось в армии. Так что я искренне благодарен за то, что не дали мне полежать в теплой ванне и отбросили меня из зоны комфорта на много километров.

Я работал с ними в очень сложные времена, но опыт, который удалось получить от них, стоит невероятно дорого. И он стоит моих тогдашних нервов, ошибок, депрессии или даже суицидальных настроений.

Сейчас я активно работаю с нашими и иностранными журналистами, езжу с ними на передовые или тыловые позиции. Еще включаюсь в прямые эфиры, занимаюсь развитием бригадной страницы в ФБ. И, конечно, выполняю всю другую офицерскую работу – дежурю, подаю отчеты, провожу служебные расследования и т.д. На самом деле, бригада по своей сути очень напоминает футбольный клуб. Поэтому мои военные обязанности во многом схожи с теми, которые когда-то выполнял в Карпатах.

Как проходят дни на фронте? Вот честно, с моей стороны было бы немного неправильно отвечать на эти вопросы. Я бываю на передовых позициях, но далеко не каждый день. То есть я приехал, сделал дела и уехал, а ребята там остаются. Мне приходилось бывать в их окопах и блиндажах, буквально в нескольких десятках метров от вражеских позиций. И, чтобы описать силу духа этих бойцов, у меня, по-видимому, не хватит словарного запаса. Я не знаю, как они физически и психологически справляются в таких условиях", – цитирует Ящишина Tribuna.

Напомним, Карпаты, в которых работал Ростислав Ящишин, а владельцем клуба является Олег Смалийчук, прекратили выступления в чемпионате Украины в 2021 году.

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