Металіст 1925 – Чорноморець. Арбітр – Олександр Шандор.

"На 9 хвилині гравець №70 ФК Чорноморець (Самсон Ієде, – прим.) падає у штрафному майданчику через динаміку гри без жодного фолу, але арбітр у неправильний спосіб тлумачить це як симуляцію та застосовує санкцію у вигляді жовтої картки щодо згаданого гравця.

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Рішення є неправильним, але воно не може бути виправлене VAR, оскільки, згідно з протоколом VAR, ця технологія не має можливості втручатися у випадках рішень із жовтими картками.

Гравець № 70 ФК Чорноморець (Самсон Ієде, – прим.) скоює порушення, що карається технічними санкціями у вигляді штрафного удару та попередженням у вигляді жовтої картки. Через те, що це є другою карткою цього гравця в цьому матчі, арбітр виносить йому червону картку.

Рішення правильне, але перше попередження було хибним та призвело до неправильного вилучення. Комітет арбітрів УАФ надіслав арбітру листа, наголосивши на наведеному вище, та тимчасово відсторонив його від проведення матчів", – пишуть на сайті УАФ.

Чорноморець – Рух. Головний арбітр – Андрій Коваленко.

"На 69 хвилині матчу гравець №5 ФК Чорноморець (Лука Гучек, – прим.) скоює всередині штрафного майданчика порушення у вигляді навмисної гри рукою, а також цим перешкоджає голу. Відповідно до Правил гри, таке порушення тягне за собою технічне покарання у вигляді пенальті та дисциплінарної санкції, яка в цьому випадку підпадає під типологію "Зрив очевидної гольової можливості" (DOGSO), і тому арбітр вилучає цього гравця, показавши йому червону картку.

Згідно з протоколом VAR, таке рішення потребує перевірки з боку цієї технології. Перевірку було проведено, і технічне та дисциплінарне рішення з боку VAR було підтверджено. Отже, йдеться про правильне рішення, яке було ухвалене арбітром", – заявляє УАФ.

Оболонь – Ворскла. Головний арбітр – Крістіна Козорог.

"На 63 хвилині гри під час контратаки гравець ФК Оболонь, який володів м'ячем та перебував у сприятливій позиції для реалізації гольового моменту, зазнає контакту ззаду з боку захисника ФК Ворскла.

Цей контакт призводить до розбалансування гравця та його падіння на газон. Арбітр матчу в неправильний спосіб вважає цей контакт випадковим та помиляється у своєму рішенні продовжити гру без застосування жодної санкції (штрафний удар та червона картка).

Згідно з протоколом VAR, ця технологія повинна здійснити перевірку на можливу червону картку, а отже, VAR повинна була втрутитися для того, щоб запросити арбітра для здійснення перегляду на полі, у результаті якого вона мала б ухвалити рішення щодо технічно-дисциплінарних санкцій, про які згадується вище.

КА УАФ ухвалив рішення проінформувати осіб, які є відповідальними за таку помилку, щодо застосування до них відповідних заходів", – заявляє УАФ.

Полісся – Металіст 1925. Арбітр – Ярослав Козик.

"На 81 хвилині гри гравець №3 ФК Металіст 1925 (Євген Ткачук, – прим.), не маючи жодного наміру спробувати зіграти в м'яч, штовхає обома руками в спину гравця № 23 ФК Полісся (Дмитро Шастал, – прим.), тим самим призводячи до падіння останнього за межі поля.

Ідеться про навмисні дії, які були скоєні руками й які не повинні були бути використані для ведення боротьби за м'яч (Правило 12). Отже, ці дії не були необхідними та є такими, що повинні каратися технічної санкцією у вигляді призначення штрафного удару (якби це сталося в штрафному майданчику – пенальті).

Рішення арбітра є правильним. Щодо нього VAR, згідно з відповідним протоколом, також здійснила перевірку та підтвердила його правильність", – пише УАФ.

Нагадаємо, після 14 зіграних матчів турнірну таблицю очолює СК Дніпро-1, яким має в своєму активі 30 турнірних пунктів. На другій сходинці перебуває Полісся з 29 балами.

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