Пресс-служба Черноморца объявила о трансфере очередного легионера. Новичком команды Романа Григорчука стал нигерийский полузащитник Джек Ипалибо.

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О сроках и условиях соглашения не сообщается. По информации Transfermarkt, 25-летний хавбек перебрался в стан "моряков" в статусе свободного агента.

Напомним, Ипалибо начинал в местном клубе Даймонд. В 2016-м перебрался в Вильяреал, где выступал за команды всех уровней, вплоть до Вильяреала Б. Играл в аренде за норвежский Стрёмсгодсет. В июле 2023-го перешел в греческую Кифисию, за которую провел 17 матчей, без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 450 тысяч евро.

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