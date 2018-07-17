Черноморец подписал Карнозу и Рыжука

Полузащитник Артур Карноза и защитник Дмитрий Рыжук продолжат карьеру в Черноморце.

Черноморец усилился Артуром Карнозой и Дмитрием Рыжуком, информирует официальный сайт одесского клуба.

Домашние матчи Черноморца будут транслировать каналы "Футбол 1/2"

Детали контракта игроков не разглашаются. К слову, Карноза уже выступал с одесский клуб в 2017 году. Провел 4 матча за основную команду.

Рыжук в своей карьере выступал за Металлист, Динамо-2 и израильские клубы.

Напомним, по итогам сезона 2017/18 Черноморец вылетел из УПЛ, уступив в переходных матчах Полтаве, однако впоследствии одесский клуб вернули в элиту. Одесситы в УПЛ заменили именно Полтаву, неожиданно снялась с соревнований и объявила о роспуске команды.