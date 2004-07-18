Домашние матчи Черноморца будут транслировать каналы "Футбол 1/2"

Одесский клуб получил транслятора на домашние матчи чемпионата Украины в сезоне 2018/19.

Телеканалы "Футбол 1/2" и Черноморец заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/2019. Все домашние матчи команды в рамках украинской Премьер-лиги будут транслироваться на этих каналах, сообщает сайт телекомпании.

Домашние матчи Десны будут транслировать телеканалы Футбол 1/2

Напомним, что Черноморец в прошлом сезоне вылетел из УПЛ. Однако после расформирования Полтавы, которая должна была начать выступления в элитном дивизионе, ФФУ вернула одесский клуб в список участников УПЛ сезона 2018/19.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше УПЛ домашние матчи Черноморца транслировали каналы 2+2 и УНИАН.