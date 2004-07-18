toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Домашние матчи Черноморца будут транслировать каналы "Футбол 1/2"

19:09 18 Читати українською
Домашние матчи Черноморца будут транслировать каналы "Футбол 1/2"
ФК Черноморец

Одесский клуб получил транслятора на домашние матчи чемпионата Украины в сезоне 2018/19.

Телеканалы "Футбол 1/2" и Черноморец заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/2019. Все домашние матчи команды в рамках украинской Премьер-лиги будут транслироваться на этих каналах, сообщает сайт телекомпании.

Домашние матчи Десны будут транслировать телеканалы Футбол 1/2

Напомним, что Черноморец в прошлом сезоне вылетел из УПЛ. Однако после расформирования Полтавы, которая должна была начать выступления в элитном дивизионе, ФФУ вернула одесский клуб в список участников УПЛ сезона 2018/19.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше УПЛ домашние матчи Черноморца транслировали каналы 2+2 и УНИАН.

Теги
Футбол 1 Футбол 2 Черноморец Черноморец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
39
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук