Лассина Траоре не сможет помочь Шахтеру в ближайшее время.

Легионер донецкого Шахтера Лассина Траоре успешно перенес операцию. Об этом пишет клубная пресс-служба "горняков".

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"Мы все с тобой, Траоре! Желаем нападающему скорейшего выздоровления! Оставайся сильным", – пишут "красно-черные" в социальных сетях.

Напомним, у игрока диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Операцию форварду делали в Финляндии. Футболист пропустит осеннюю часть сезона.

Лассина Траоре выступает за "горняков" с лета 2021 года. В этом сезоне 22-летний нападающий принял участие в 3 играх УПЛ и забил 2 мяча.