Одеський Чорноморець підписав контракт з колишнім футболістом Шахтаря Владиславом Вакулою. Про це пише клубна прес-служба.

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Жодної інформації про термін угоди і фінансові аспекти контракту немає. Футболіст заявлений на сьогоднішній матч 1/16 фіналу Кубка України проти Лівого Берега, який розпочнеться о 13:00. Більше того, Вакула потрапив у стартовий склад "моряків".

Попереднім клубом Вакули було житомирське Полісся. Клуб Буткевича в односторонньому порядку розірвав контракт з футболістом. Також він виступав за Сталь, Шахтар, Маріуполь та Ворсклу.

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