"Мы до сих пор находимся в ситуации коронавируса, его еще никто не отменил. Будем пытаться заполнять столько мест на стадионе, сколько позволит регламент УАФ. Создана рабочая группа, которая разрабатывает стратегию по привлечению и работе со всеми слоями населения – от школ до крупных производств. Мы имеем четкий план, как мы видим.

Черноморец запланировал ребрендинг

Конечно, будем работать и привлекать абонементщиков, но самое главное – это приток новых и абсолютно свежих болельщиков на стадион", – сказал Генинсон для Youtube-канала одесского клуба.

После 18 туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ