Черноморец запланировал ребрендинг
17:02 - Читати українською
Представитель новых владельцев Черноморца Владимир Генинсон сообщил о ближайших планах клуба.
"Планируется ребрендинг клуба. Одна из версий, которую прорабатывает футбольный клуб, – возвращение к старым цветам", – сказал Генинсон для Youtube-канала одесского клуба.
Григорчук: Ряд игроков из Динамо едет с Черноморцем на сборы
Вместе со сменой руководства Черноморца у команды появился новый главный тренер Роман Григорчук. У "моряков" запланированы сборы в Турции, которые продлятся с 9-го по 27 января.
После 18 туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.
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