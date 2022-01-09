"Планируется ребрендинг клуба. Одна из версий, которую прорабатывает футбольный клуб, – возвращение к старым цветам", – сказал Генинсон для Youtube-канала одесского клуба.

Григорчук: Ряд игроков из Динамо едет с Черноморцем на сборы

Вместе со сменой руководства Черноморца у команды появился новый главный тренер Роман Григорчук. У "моряков" запланированы сборы в Турции, которые продлятся с 9-го по 27 января.

После 18 туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ