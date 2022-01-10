"Ми досі перебуваємо у ситуації коронавірусу, його ще ніхто не скасував. Намагатимемося заповнювати стільки місць на стадіоні, скільки дозволить регламент УАФ. Створено робочу групу, яка розробляє стратегію із залучення та роботи з усіма верствами населення – від шкіл до великих виробництв. Ми маємо чіткий план, як ми це бачимо.

Чорноморець запланував ребрендинг

Звичайно, працюватимемо і залучатимемо абонементників, але найголовніше – це приплив нових і абсолютно свіжих уболівальників на стадіон", – сказав Генінсон для Youtube-каналу одеського клубу.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.

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