Одесситы единственные среди клубов УПЛ до сих пор не имели ни одной победы и с 3 очками шли на дне таблицы. У Миная было на 6 пунктов больше, но и закарпатцы находились совсем рядом с опасной зоной. Очная встреча была хорошей возможностью для обеих команд улучшить свое положение.

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Черноморец моментами показывал интересную игру в предыдущих турах, а теперь подтвердил прогресс. Уже на 4-й минуте подопечные Григорчука заработали пенальти. Техничный Наумец расшатал Трубочкина и с радостью наткнулся на шлагбаум защитника Миная. Анастасия Романюк без раздумий указала на "точку", с которой четко пробил Путря. Одесситы посвятили гол своему голкиперу Евгению Пасту, который получил тяжелую травму и еще долго будет восстанавливаться.

Минай создал первый момент на 32-й минуте. Трубочкин подключился на угловой и пробил головой над воротами. Черноморец ответил эффектными действиями Брагару. Хавбек "моряков" сместился с левого фланга в центр и влепил в перекладину. Команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

В перерыве Шарану пришлось выпускать Вишневского вместо Коломойца, который получил повреждение. Незначительное преимущество оставалось у Черноморца. Брагару простреливал на Наумца, но удар заблокировал защитник. Путь к дебютной победе усложнил Джеймс. Анастасия Романюк показала легионеру одесситов желтые карточки на 47-й и 71-й минутах. Канадец долго ругался и не хотел покидать поле, но в итоге его удалось успокоить. Вероятно, вторая желтая действительно была слишком суровым наказанием за неакцентированную прямую ногу против Вишневского...

Даже один лишний игрок не дал Минаю ощутимого преимущества. Черноморец логично отошел назад, а закарпатцам откровенно не хватало фантазии для взлома обороны. Команда Григорчука наконец-то одержала первую победу, хотя покинуть последнюю строчку это не позволяет. А у Миная третье поражение подряд.

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