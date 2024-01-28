Одесский клуб вносит коррективы в свой график из-за соперников, которые не отказываются от поединков с клубами из России.

Черноморец в Telegram-канале сообщил об отмене спарринга, который должен был состояться 29 января, с лидером чемпионата Северной Македонии – Струги.

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Причиной стало то, что македонцы несколькими днями ранее "засветились" в поединке с Оренбургом. Но это еще не все – контрольная игра с узбекским Андижаном (4 февраля) также под риском отмены. 1-го февраля клуб запланировал спарринг с московским ЦСКА.

Отметим, что Черноморец после первого круга занимает 8 место в УПЛ, набрав 22 очка в 16 матчах.

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