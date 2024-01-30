Черноморец официально подтвердил трансфер центрбека из Европы
Черноморец продолжил зимнее трансферное окно подписанием легионера.
Одесский клуб официально подтвердил переход 22-летнего защитника Владимира Арсича. Подробности соглашения не уточнены.
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Арсич начинал карьеру в родной Боснии, а с лета 2022-го принадлежал Вайле. Центрбек поднимался вместе с клубом в элитный дивизион, однако в нынешнем сезоне получал очень мало игрового времени. Владимир провел на поле всего 390 минут и не отличался результативными действиями.
Добавим, что Арсич стал вторым зимним новичком Черноморца после форварда Даниила Голуба.
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