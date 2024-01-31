"За обопільної згоди ФК Чорноморець і Гай Хадіда зупинили дію контракту. Від 31 січня півзахисник не є гравцем нашої команди. Дякуємо Гаю за цей рік в клубі", – йдеться у повідомленні прес-служби "моряків".

Чорноморець офіційно підтвердив трансфер центрбека з Європи

В Одесі Хадіда провів майже рік. За цей час відіграв у команді Романа Григорчука 25 офіційних матчів, в яких забив 3 голи та віддав одну результативну передачу. У нинішньому сезоні 28-річний хавбек лише двічі провів на полі більше, ніж один тайм.

За інформацією ТаТоТаке, ізраїльтянин вже веде переговори з клубами, які зацікавлені в його послугах. У Хадіда є один варіант в УПЛ та ще два – з інших країн.

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