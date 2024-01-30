Одеський клуб офіційно підтвердив перехід 22-річного захисника Владіміра Арсіча. Подробиці угоди не уточнено.

СК Дніпро-1 і Ворскла влаштували шоу на 9 голів, невдалий дубль Руха, Оболонь розірвала суперника: спаринги клубів УПЛ

Арсіч розпочинав кар'єру в рідній Боснії, а з літа 2022-го належав Вайле. Центрбек піднімався разом з клубом в елітний дивізіон, проте в нинішньому сезоні отримував обмаль ігрового часу. Владімір провів на полі всього 390 хвилин і не відзначався результативними діями.

Додамо, що Арсіч став другим зимовим новачком Чорноморця після форварда Данила Голуба.

"Ми, одесити, у морі не купаємося": ветеран у 25, плакав після гола Динамо, займається трейдингом – сенсація сезону УПЛ