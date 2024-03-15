Черноморец официально подписал изгнанника Полесья, которого хотел СК Днепр-1
09:00 - Читати українською
Полузащитник Владислав Огиря стал игроком одесского Черноморца.
Черноморец на официальном сайте сообщил о подписании Владислава Огири.
СК Днепр-1 может подобрать ненужного экс-капитана Полесья
Transfermarkt сообщает, что хавбек подписал контракт до конца текущего сезона. Ранее Полесье разорвало с ним контракт, а Владислава связывали с СК Днепр-1.
К слову, Огиря перебрался в Полесье летом 2021 года. Был лидером и капитаном команды, которая выиграла Первую лигу. УПЛ Огиря также начинал в статусе основного, но очень быстро проиграл конкуренцию, сыграв в нынешнем сезоне лишь 475 минут.
Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter