Черноморец на официальном сайте сообщил о подписании Владислава Огири.

СК Днепр-1 может подобрать ненужного экс-капитана Полесья

Transfermarkt сообщает, что хавбек подписал контракт до конца текущего сезона. Ранее Полесье разорвало с ним контракт, а Владислава связывали с СК Днепр-1.

К слову, Огиря перебрался в Полесье летом 2021 года. Был лидером и капитаном команды, которая выиграла Первую лигу. УПЛ Огиря также начинал в статусе основного, но очень быстро проиграл конкуренцию, сыграв в нынешнем сезоне лишь 475 минут.

Полісся стало заручником своїх перемог, або Чому відставка Калітвінцева не підлягає логіці