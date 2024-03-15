Чорноморець на офіційному сайті повідомив про підписання Владислава Огірі.

СК Дніпро-1 може підібрати непотрібного екс-капітана Полісся

Transfermarkt повідомляє, що хавбек підписав контракт до кінця поточного сезону. Раніше Полісся розірвало з ним контракт, а Владислава пов'язували з СК Дніпро-1.

До слова, Огіря перебрався в Полісся влітку 2021 року. Був лідером і капітаном команди, яка виграла Першу лігу. УПЛ Огіря також починав у статусі основного, але дуже швидко програв конкуренцію, зігравши у нинішньому сезоні лише 475 хвилин.

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