Чорноморець офіційно підписав вигнанця Полісся, якого хотів СК Дніпро-1
09:00 - Читать на русском
Півзахисник Владислав Огіря став гравцем одеського Чорноморця.
Чорноморець на офіційному сайті повідомив про підписання Владислава Огірі.
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Transfermarkt повідомляє, що хавбек підписав контракт до кінця поточного сезону. Раніше Полісся розірвало з ним контракт, а Владислава пов'язували з СК Дніпро-1.
До слова, Огіря перебрався в Полісся влітку 2021 року. Був лідером і капітаном команди, яка виграла Першу лігу. УПЛ Огіря також починав у статусі основного, але дуже швидко програв конкуренцію, зігравши у нинішньому сезоні лише 475 хвилин.
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