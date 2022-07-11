Черноморец пополнился очередными футболистами. Новичками одесситов стали форвард Максим Ермоленко и полузащитники Илья Гаджук и Иван Литвиненко, сообщает клубная пресс-служба. Сроки и условия контракта не сообщаются.

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24-летний Ермоленко – воспитанник Металлиста. Успел поиграть за Металлист 1925 и Краматорск (1 гол в 9 матчах Первой лиги в прошлом сезоне).

19-летний Гаджук начинал в Ворскле, за которую дебютировал в УПЛ в ноябре 2020-го в матче против Колоса. В марте 2021-го перешел в Динамо, заключив контракт до 30 июня 2024 года.

21-летний Литвиненко – воспитанник СК Днепр-1. С сентября 2020-го выступал за Рух. Прошлый сезон провел на правах аренды в ВПК-Агро. После завершения соглашения покинул Рух в статусе свободного агента.

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